Projeto social leva esperança e transforma vidas com consultas neuropediátricas no Acre

O projeto realizado pela Associação de Família Azul do Acre (AFAC) nasceu do sonho de ajudar pessoas que enfrentam longas esperas por atendimento médico no Sistema Único de Saúde (SUS). Com o apoio fundamental do vereador Samir Bestene, que destinou R$ 40 mil em emenda parlamentar, a iniciativa pôde alcançar dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

Encerrado neste sábado, 25 de outubro, o projeto foi marcado por esperança, solidariedade e amor ao próximo. Ao todo, 133 consultas foram realizadas, proporcionando diagnósticos e acompanhamento especializado a crianças e adultos que aguardavam há anos por uma oportunidade de atendimento.

A presidente da AFAC, Heloneida Gama, destacou que nada disso seria possível sem o apoio político e o olhar humano da médica Dra. Bruna Beiruth, que abraçou a causa com sensibilidade e compromisso social.

“Sem o apoio de um político e uma médica sensibilizada, não teríamos conseguido realizar tantas consultas com um valor social. Nosso agradecimento é imenso à Dra. Bruna e ao vereador Samir”, afirmou Heloneida.

Grande parte das consultas foi intermediada pelo Gabinete do vereador Samir Bestene, que recebeu inúmeras indicações de mães em busca de atendimento para seus filhos. Muitas delas relataram sentir-se acolhidas após mais de dois anos de espera na fila do SUS.

A professora Simone Pinheiro, autista e mãe do pequeno Miguel, também autista, emocionou-se ao relatar o impacto transformador do projeto:

“Após as consultas com o neuropediatra, vi crianças que antes navegavam em um mar de frustração encontrarem a terra firme do aprendizado. O laudo foi a ponte que lhes garantiu o direito ao professor mediador, um anjo-guia que auxilia essas crianças na estrada do conhecimento. O vereador Samir ouviu o grito silencioso de tantas mães carentes e atípicas. Ele não apenas financiou um procedimento médico, ele irrigou sonhos, devolveu a fé e escreveu um novo capítulo de dignidade e inclusão”.

O projeto da AFAC deixa um legado de empatia e transformação social, mostrando que quando a política se une à solidariedade, vidas podem ser verdadeiramente mudadas.