Promessas de amor em sete dias: o que há por trás dos rituais que viralizam na internet

Quando o assunto é amor, fazer com que outra pessoa se apaixone por você pode ser um assunto um tanto quanto polêmico. Afinal, o que faz o encanto nascer? Quais aspectos do imaginário humano são apresentados para a sensação de estar apaixonado? A magia teria o poder de unir dois indivíduos em um vínculo de amor incondicional?

Conforme explica a consultora espiritualKelida, os rituais amorosos são assuntos controversos, especialmente entre os praticantes de magia, e para aqueles que estão iniciando e possuem pouco conhecimento sobre o tema.

“Eles podem parecer assustadoras. No entanto, é importante ressaltar que a magia é neutra e não julgativa. Quando eu propósito é promover o amor mútuo e é praticada de maneira correta, não acarreta malefícios”.

Quais os maiores mitos que envolvem os rituais amorosos?

As amarrações são 100% eficazes?

Segundo Kelida, esse é um dos maiores mitos, isso porque, sempre terá algo para resolver dentro do âmbito comportamental do casal, seja do parceiro ou da parceira, ambos precisam mudar para que o relacionamento dê certo.

A amarração pode fazer alguém se apaixonar contra a sua vontade?

A espiritualista explica que se uma pessoa não tem vontade ou não tem um caminho aberto com você é melhor fazer uma abertura de caminhos para o amor do que um ritual amoroso em si. “Eu sempre aconselho que esse passo seja feito antes de qualquer outro ritual”, comenta.

Todas as amarrações amorosas são negativas ou manipulativas?

Um ritual amoroso pode ser uma ferramenta para fortalecer relacionamentos ou auxiliar pessoas a encontrarem o amor, desde que seja realizada com boas intenções, ética e respeito pelo livre arbítrio, de acordo com Kelida.

Os resultados da amarração amorosa chegam em sete dias?

Ao contrário do que se prega por aí, toda magia para o amor ou amarração amorosa tem um tempo diferente, e não se pode determinar um tempo certo para que isso aconteça.

As magias para o amor podem garantir um relacionamento duradouro?

“Se a pessoa tem algum comportamento negativo ou acaba fazendo algo que magoe ou fira os sentimentos do seu parceiro, não há como salvar esse relacionamento. O que a magia pode fazer é trazer a pessoa amada para perto, mas a duração da relação é determinada pelas próprias pessoas que a vivem”, finaliza Kelida.

Informações CNN Brasil