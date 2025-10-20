20/10/2025
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

A jornalista revelou viver uma união estável com um homem que prefere se manter longe dos holofotes e passa boa parte do tempo fora do país

A jornalista e participante de A Fazenda 17, Michelle Barros, voltou a ser assunto nas redes sociais após assumir estar apaixonada por Shia Phoenix, também confinado no reality da Record. A revelação, feita neste domingo (19/10), levantou debates sobre fidelidade, já que ambos têm relacionamentos fora do programa.

Durante entrevista ao programa Superpop, exibido em abril deste ano e apresentado por Luciana Gimenez, Michelle contou detalhes de sua vida pessoal e confirmou que vive uma união estável. O companheiro, segundo ela, prefere manter a discrição e vive parte do tempo fora do Brasil, longe da exposição midiática.

Rogério Pallatta

A jornalista, que ganhou destaque nacional por sua trajetória à frente de telejornais da TV Globo, afirmou que a relação já enfrentava dificuldades antes do confinamento, mas não havia sido oficialmente encerrada.

Dentro do reality, Michelle demonstrou preocupação com o marido, deixando claro que não pretendia magoá-lo com sua postura no jogo.

“Eu não queria magoar o meu companheiro fora do confinamento, pois ele não merecia passar por esse tipo de situação constrangedora”, declarou.

Por sua vez, Shia Phoenix também admitiu que mantém um relacionamento fora do programa. Os dois decidiram evitar envolvimento amoroso dentro da casa, até que suas situações pessoais sejam resolvidas fora do reality.

A atitude de Michelle segue dividindo opiniões entre os fãs, com parte do público interpretando o caso como um conflito emocional sincero, e outros apontando falta de respeito com o parceiro fora da Fazenda.

Fonte: Record / Superpop / Redes sociais / Metrópoles
