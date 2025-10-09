09/10/2025
Ramon Dino nos palcos: horário e onde assistir ao vivo evento completo do Mr. Olympia

Maior evento de fisiculturismo ocorre nesta sexta-feira (10) e sábado (11), em Las Vegas, nos Estados Unidos

O palco de Las Vegas receberá neste final de semana o Mr. Olympia 2025, maior evento de fisiculturismo do mundo. As primeiras categorias sobem ao palco já nesta sexta-feira (10), a partir das 13h30 (de Brasília). Ramon Dino, maior esperança do Brasil na categoria Classic Physique, será julgado no sábado (11).

Ramon Dino nos palcos: horário e onde assistir ao vivo evento completo do Mr. Olympia/Foto: Reprodução

Além do acreano, ainda haverá outros brasileiros na disputa como Marcelo Horse, Edvan Palmeira, Zama Benta entre outros.

Onde assistir ao Mr. Olympia 2025

Streaming: OlympiaTV

Alguns canais especializados do Brasil reagirão ao evento ao vivo. Renato Cariano fará lives com convidados repercurtindo o desempenhos dos atletas.

Mr. Olympia 2025

Sexta-feira, 10 de outubro

  • 12h – Abertura da feira de exposições Olympia World Fitness Expo
  • 13h30 – Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness
  • 22h – Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness
  • 22h – Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado, 11 de outubro

  • 13h30 – Pré-julgamento das categorias Classic Physique (Ramon Dino), Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia
  • 13h30 – Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
  • 23h – Finais das categorias Classic Physique(Ramon Dino), Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia

PUBLICIDADE
