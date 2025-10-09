Ramon Dino nos palcos: horário e onde assistir ao vivo evento completo do Mr. Olympia

O palco de Las Vegas receberá neste final de semana o Mr. Olympia 2025, maior evento de fisiculturismo do mundo. As primeiras categorias sobem ao palco já nesta sexta-feira (10), a partir das 13h30 (de Brasília). Ramon Dino, maior esperança do Brasil na categoria Classic Physique, será julgado no sábado (11).
Além do acreano, ainda haverá outros brasileiros na disputa como Marcelo Horse, Edvan Palmeira, Zama Benta entre outros.
Onde assistir ao Mr. Olympia 2025
Streaming: OlympiaTV
Alguns canais especializados do Brasil reagirão ao evento ao vivo. Renato Cariano fará lives com convidados repercurtindo o desempenhos dos atletas.
Mr. Olympia 2025
Sexta-feira, 10 de outubro
- 12h – Abertura da feira de exposições Olympia World Fitness Expo
- 13h30 – Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness
- 22h – Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness
- 22h – Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia
Sábado, 11 de outubro
- 13h30 – Pré-julgamento das categorias Classic Physique (Ramon Dino), Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia
- 13h30 – Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
- 23h – Finais das categorias Classic Physique(Ramon Dino), Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia