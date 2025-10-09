Ramon Dino nos palcos: horário e onde assistir ao vivo evento completo do Mr. Olympia

O palco de Las Vegas receberá neste final de semana o Mr. Olympia 2025, maior evento de fisiculturismo do mundo. As primeiras categorias sobem ao palco já nesta sexta-feira (10), a partir das 13h30 (de Brasília). Ramon Dino, maior esperança do Brasil na categoria Classic Physique, será julgado no sábado (11).

Além do acreano, ainda haverá outros brasileiros na disputa como Marcelo Horse, Edvan Palmeira, Zama Benta entre outros.

Onde assistir ao Mr. Olympia 2025

Streaming: OlympiaTV

Alguns canais especializados do Brasil reagirão ao evento ao vivo. Renato Cariano fará lives com convidados repercurtindo o desempenhos dos atletas.

Mr. Olympia 2025

Sexta-feira, 10 de outubro

12h – Abertura da feira de exposições Olympia World Fitness Expo

13h30 – Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness

22h – Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness

22h – Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado, 11 de outubro