16/10/2025
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Filha do jogador, de 2 anos, foi atingida durante partida do Santos; Neymar agiu rapidamente e acalmou a menina

Um vídeo mostrando a filha de Neymar, a pequena Mavie, de apenas 2 anos, levou a internet à comoção nesta quarta-feira (15). A cena aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP), durante a partida entre Santos e Corinthians, vencida pelo time da casa.

Enquanto acompanhava o pai à beira do campo, Mavie foi atingida por uma bola na cabeça e acabou se assustando. Nas imagens, é possível ver o momento em que o jogador segura a filha imediatamente para evitar a queda e tenta acalmá-la após o susto.

Logo depois do impacto, Neymar pega Mavie no colo e a abraça, demonstrando preocupação e carinho. O gesto do craque emocionou os torcedores e viralizou nas redes sociais, com milhares de comentários elogiando a reação protetora do jogador.

“O instinto de pai falou mais alto. Ele nem pensou, só agiu”, escreveu uma internauta.
“A carinha de preocupação dele diz tudo. Muito amor!”, comentou outra.

Show de fofura antes do susto

Antes do incidente, Mavie já havia encantado os fãs ao imitar a comemoração de gol do pai durante o aquecimento da equipe. As imagens circularam entre torcedores e páginas esportivas, reforçando o vínculo do jogador com a filha — fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Apesar do susto, a assessoria de Neymar informou que a menina passa bem e não precisou de atendimento médico.

📹 Veja o vídeo do momento:

Fonte: Redes sociais, GE e Metrópoles
