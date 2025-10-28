28/10/2025
Universo POP
Recém-nascido morre após irmã de 5 anos o jogar pela janela

Irmãos estavam em casa sozinhos quando a tragédia aconteceu

Um bebê recém-nascido morreu depois de cair de um quarto andar de um prédio na cidade de Vasilyevo, na Rússia. O bebê foi jogado da janela do apartamento pela sua irmã de apenas 5 anos.

As duas crianças estavam sozinhas em casa, enquanto os seus pais se ausentaram, conta o Daily Mail.

Recém-nascido morre após irmã de 5 anos o jogar pela janela/Foto: Reprodução

Testemunhas do incidente dizem ter ouvido uma criança chorando e gritando da janela. Depois viram o corpo do bebê no chão.

Uma equipe de paramédicos foi chamada ao local, onde se acabaria por confirmar o óbito do bebê que tinha apenas 21 dias de vida.

Foi aberta uma investigação ao sucedido, informou o Comitê de Investigação Russo, acrescentando-se que se pretende apurar as circunstâncias do caso e avaliar a responsabilidade dos pais, que deixaram as rianças sem supervisão.

A imprensa russa relatou que o pai estaria ausente, já que estaria no trabalho, enquanto a mãe teria ido encontrar com uma amiga.

A imprensa britânica destaca que as autoridades estão tentando entender se a criança de 5 anos poderia ter agido motiva por ciúmes e estão ainda tentando entender o que levou a mãe a deixar duas crianças sozinhas em casa.

