Recorde! Acre deve superar 230 mil toneladas de grãos na safra 2025/2026, prevê Conab

Entre os principais grãos produzidos no Acre, soja e milho continuam liderando

Dados divulgados nesta terça-feira (14) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam crescimento na safra de grãos nos próximos anos. Segundo levantamento, entre as safras de 2024/2025 e 2025/2026, o estado pode aumentar sua produção em 9,1%, passando de 211,7 mil toneladas para 231 mil toneladas.

Acre deve ter nova safra recorde de grãos em 2025/26, diz Conab

Entre os principais grãos produzidos no Acre, soja e milho continuam liderando. A soja deve ter o maior salto, com previsão de crescimento de 18,4%, indo de 64,3 mil toneladas para 76,1 mil. Já o milho deve subir 5,3%, passando de 139,7 mil toneladas para 147,1 mil.

Além de colher mais, os produtores também devem produzir melhor. A produtividade por hectare, ou seja, quanto se colhe em cada pedaço de terra deve crescer 2%, subindo de 3.082 quilos para 3.143 quilos por hectare. Já a área plantada deve aumentar de 68,7 mil para 73,5 mil hectares, o que representa 7% de crescimento.

No Brasil todo, a Conab também prevê um novo período de crescimento na agricultura. A produção nacional de grãos deve chegar a 354,7 milhões de toneladas na safra 2025/2026, um aumento de 0,8% em relação ao ciclo anterior, que já tinha sido o maior da história, com 350,2 milhões de toneladas. A área plantada no país deve crescer 3,3%, alcançando 84,4 milhões de hectares.

