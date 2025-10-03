03/10/2025
Repiquete alaga três batelões no rio Macauã, em Sena Madureira

Os moradores do rio Macauã, em Sena Madureira, foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (3). Um repiquete alagou pelo menos três barcos em comunidades distintas.

Batelão afundado/Foto: Reprodução

Na noite anterior, os batelões estavam praticamente no seco. Alguns deles seriam consertados para viajar na época invernosa. Acontece que o Rio encheu rapidamente e inundou os barcos. “Com muita luta ainda conseguimos tirar o motor da popa do batelão”, comentou Branco Lopes, morador da comunidade triunfo.

Além disso, uma ponte de madeira que fica na comunidade liberdade também foi coberta pelas águas do repiquete.

