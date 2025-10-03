Repiquete alaga três batelões no rio Macauã, em Sena Madureira

Os moradores do rio Macauã, em Sena Madureira, foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (3). Um repiquete alagou pelo menos três barcos em comunidades distintas.

Na noite anterior, os batelões estavam praticamente no seco. Alguns deles seriam consertados para viajar na época invernosa. Acontece que o Rio encheu rapidamente e inundou os barcos. “Com muita luta ainda conseguimos tirar o motor da popa do batelão”, comentou Branco Lopes, morador da comunidade triunfo.

Além disso, uma ponte de madeira que fica na comunidade liberdade também foi coberta pelas águas do repiquete.