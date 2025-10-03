Repiquete no rio Caeté isola comunidades, mas trânsito voltou a ser liberado após vazante

03/10/2025
Um repiquete no rio Caeté deixou comunidade Cazumbá e em áreas vizinhas isoladas nesta semana. Após fortes chuvas, o nível do rio subiu rapidamente e cobriu a ponte do ramal que cruza o Caeté em direção à sede da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, impedindo a passagem de veículos e dificultando o acesso de moradores.

As imagens registradas por comunitários mostram a ponte parcialmente submersa pelas águas barrentas, cenário que gerou preocupação sobre o risco de prolongar o isolamento.

Repiquete no rio Caeté isola comunidades/Foto: Reprodução

A boa notícia, no entanto, veio nesta sexta-feira. Com a vazante do rio, a água baixou e o tráfego foi restabelecido. Moradores confirmaram que já é possível passar tanto de motocicletas quanto de carros pelo trecho, retomando a ligação com a cidade e outras localidades da reserva.

Além do Caeté, o rio Macauã também registrou repiquete neste fim de semana, após fortes chuvas na região de cabeceira, repetindo o fenômeno natural que costuma trazer transtornos para comunidades ribeirinhas e extrativistas.

O episódio serve de alerta para a vulnerabilidade da infraestrutura rural diante das cheias repentinas, especialmente em áreas de reserva, onde o ramal e as pontes são as principais rotas de acesso.

