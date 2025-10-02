Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

02/10/2025
Na reta final do remake de Vale Tudo, a família Roitman será surpreendida pela descoberta de que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Heleninha (Paolla Oliveira), que acreditava ter perdido o irmão após encontrá-lo desaparecido e ir atrás de Ana Clara (Samantha Jones), finalmente o reencontra. Sem saber que tudo faz parte de um plano da mãe, Odete Roitman (Débora Bloch), Heleninha convoca a família para revelar a notícia.

Em meio à confusão na mansão de Tia Celina (Malu Galli), Afonso (Humberto Carrão) questiona: “Meu irmão estava morto, e agora está vivo. A gente quer saber o que aconteceu”. Odete, presente e abalada, assume o comando da conversa para proteger os segredos da família e preservar os negócios da TCA (Transportadora Campos). “Quem conta a história da família Roitman é a família Roitman”, diz a matriarca, impondo sua autoridade.

Enquanto isso, Maria de Fátima (Bella Campos) alerta César (Cauã Reymond) sobre o retorno de Leonardo e o perigo que representa Odete. O empresário fica preocupado com a situação, e Maria de Fátima pede abrigo a Raquel (Taís Araújo), intensificando a tensão nos capítulos finais.

