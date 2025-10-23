Rio Acre mantém nível baixo e registra 1,95 metro nesta quinta-feira, diz medição da Defesa Civil

O nível do Rio Acre foi registrado em 1,95 metro na manhã desta quinta-feira (23), às 5h14, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. O valor mostra que o manancial permanece estável e segue com o volume de água bem abaixo da média histórica para o período.

De acordo com o relatório, o rio está muito distante da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros. A diferença expressiva reforça o cenário de estiagem enfrentado pela capital acreana nas últimas semanas, comum nesta época do ano.

Ainda segundo a Defesa Civil, não choveu nas últimas 24 horas, e o acumulado pluviométrico foi de 0,0 milímetro. A ausência de chuvas contribui para a manutenção dos baixos níveis do rio, que segue sob monitoramento constante dos órgãos responsáveis pela defesa civil e gestão de recursos hídricos.