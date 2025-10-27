Rio Acre tem leve subida durante final de semana e chega a 1,85 metro na capital

O Rio Acre alcançou a marca de 1,85 metro em Rio Branco na manhã desta segunda-feira (27), conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal. A medição, realizada às 5h13, indica uma leve elevação em comparação com o nível registrado no dia anterior.

Nas últimas 24 horas, a capital acreana acumulou 4,4 milímetros de chuva — volume considerado baixo, sem representar risco imediato de alteração significativa no comportamento do rio.

Segundo a Defesa Civil, o nível atual ainda está muito distante das cotas de atenção: a de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e a de transbordamento, fixada em 14 metros.