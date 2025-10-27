27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Rio Acre tem leve subida durante final de semana e chega a 1,85 metro na capital

Volume de 4,4 mm de chuva nas últimas 24h não traz risco de impacto imediato

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Rio Acre alcançou a marca de 1,85 metro em Rio Branco na manhã desta segunda-feira (27), conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal. A medição, realizada às 5h13, indica uma leve elevação em comparação com o nível registrado no dia anterior.

Volume de 4,4 mm de chuva nas últimas 24h não traz risco de impacto imediato/Foto: Reprodução

Nas últimas 24 horas, a capital acreana acumulou 4,4 milímetros de chuva — volume considerado baixo, sem representar risco imediato de alteração significativa no comportamento do rio.

Segundo a Defesa Civil, o nível atual ainda está muito distante das cotas de atenção: a de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e a de transbordamento, fixada em 14 metros.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost