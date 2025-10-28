Rio Branco aparece entre as 100 maiores cidades brasileiras em estudo sobre qualidade de vida

O estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM) revelou o desempenho das 100 maiores cidades do Brasil, responsáveis por quase metade do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com base no Índice de Desenvolvimento das Grandes Cidades (IDGM). O indicador avalia quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população: educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade.

Segundo o levantamento, as 100 cidades analisadas representam 38,6% da população brasileira, cerca de 78,3 milhões de habitantes em 2022, concentrando 44,2% do PIB do país, o equivalente a R$ 4,0 trilhões em 2021. O PIB per capita dessas cidades é 12,5% maior que a média nacional, enquanto elas concentram 52,3% dos empregos, somando 27,6 milhões de vagas em 2022.

Rio Branco, capital do Acre, aparece na 89ª posição no ranking geral, refletindo desafios significativos em indicadores de qualidade de vida. O estudo não detalha todos os fatores que levaram à colocação, mas evidencia a necessidade de investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e saneamento.

O levantamento apontou ainda cidades que tiveram grandes avanços no IDGM 2024. São José dos Pinhais (PR) subiu 42 posições, Cascavel (PR) avançou 37 colocações, e Vitória da Conquista (BA) ganhou 26 posições. Por outro lado, Carapicuíba (SP) perdeu 37 posições, Uberaba (MG) caiu 23 e Bauru (SP) recuou 20 posições.

Entre as capitais, Florianópolis (SC), que tradicionalmente apresenta a melhor qualidade de vida, registrou queda de 14 posições, enquanto o Rio de Janeiro (RJ) foi a capital com maior ganho, subindo 12 colocações no ranking.

O estudo do DGM reforça a importância de políticas públicas consistentes e investimentos estratégicos para melhorar a qualidade de vida nas cidades, especialmente naquelas que apresentam desempenho abaixo da média, como é o caso de Rio Branco.