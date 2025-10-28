28/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Rio Branco aparece entre as 100 maiores cidades brasileiras em estudo sobre qualidade de vida

As 100 cidades analisadas concentram 38,6% da população e 44,2% do PIB nacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM) revelou o desempenho das 100 maiores cidades do Brasil, responsáveis por quase metade do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com base no Índice de Desenvolvimento das Grandes Cidades (IDGM). O indicador avalia quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população: educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade.

Segundo o levantamento, as 100 cidades analisadas representam 38,6% da população brasileira, cerca de 78,3 milhões de habitantes em 2022, concentrando 44,2% do PIB do país, o equivalente a R$ 4,0 trilhões em 2021. O PIB per capita dessas cidades é 12,5% maior que a média nacional, enquanto elas concentram 52,3% dos empregos, somando 27,6 milhões de vagas em 2022.

Rio Branco ocupa a 89ª posição entre as 100 maiores cidades brasileiras/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Rio Branco, capital do Acre, aparece na 89ª posição no ranking geral, refletindo desafios significativos em indicadores de qualidade de vida. O estudo não detalha todos os fatores que levaram à colocação, mas evidencia a necessidade de investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e saneamento.

O levantamento apontou ainda cidades que tiveram grandes avanços no IDGM 2024. São José dos Pinhais (PR) subiu 42 posições, Cascavel (PR) avançou 37 colocações, e Vitória da Conquista (BA) ganhou 26 posições. Por outro lado, Carapicuíba (SP) perdeu 37 posições, Uberaba (MG) caiu 23 e Bauru (SP) recuou 20 posições.

As 100 cidades analisadas concentram 38,6% da população e 44,2% do PIB nacional/Foto: Redes Sociais

Entre as capitais, Florianópolis (SC), que tradicionalmente apresenta a melhor qualidade de vida, registrou queda de 14 posições, enquanto o Rio de Janeiro (RJ) foi a capital com maior ganho, subindo 12 colocações no ranking.

O estudo do DGM reforça a importância de políticas públicas consistentes e investimentos estratégicos para melhorar a qualidade de vida nas cidades, especialmente naquelas que apresentam desempenho abaixo da média, como é o caso de Rio Branco.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost