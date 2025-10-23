Rio Iaco é bloqueado por madeireira e moradores recorrem a trator para seguir viagem

Os moradores de diferentes comunidades do rio Iaco, em Sena Madureira, já estão sofrendo as consequências de um bloqueio feito por uma madeireira na altura do seringal Santa Clara.

Utilizando toras de madeira e muito barro, a empresa fez uma espécie de “ponte”, fechando o rio. Com isso, a situação ficou complicada para os ribeirinhos.

Um vídeo gravado nesta quarta-feira (22) mostra uma embarcação sendo puxada por uma máquina para poder passar pelo bloqueio. O piloto é um barqueiro que trabalha na comunidade Tabatinga e se deslocou para a zona urbana com a meta de pegar o combustível que utiliza nas viagens.

“Nós moradores acima da Santa Clara e vamos viajar no sábado. Como vamos fazer para passar nesse local que foi fechado?”, destacou uma moradora que preferiu não se identificar.

Informações apontam que uma empresa realiza um projeto de manejo naquela região e decidiu ‘fechar’ o rio, provavelmente para a passagem de veículos.

Como estão sendo prejudicados, os moradores pretendem recorrer ao Ministério Público para que alguma providência seja tomada.