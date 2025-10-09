“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’

A influenciadora digital Clicia Macheleny, de Manaus, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em tom de desabafo afirmando que o humorista e influenciador Carlinhos Maia teria “roubado” o seu ficante. Segundo Clicia, o rapaz viajou a São Paulo para encontrar o artista, o que levantou suspeitas sobre um possível envolvimento entre os dois.

No relato, a blogueira explica que o homem com quem se relacionava não revelou claramente o motivo da viagem, mas ela começou a desconfiar após notar sinais de contato entre ele e Carlinhos nas redes sociais. “Eu já tinha visto mensagens e vídeos com visualização única, comentários nos stories e curtidas nas fotos. Achei estranho, mas ele negou dizendo: ‘até parece que eu vou ficar com esse viado’”, contou Clicia.

A influenciadora disse ainda que percebeu que o rapaz estava hospedado no mesmo local que aparecia nos stories de Carlinhos Maia. “Quando vi a foto do Carlinhos com a família, corri para olhar o status dele e era o mesmo lugar. Mandei as duas imagens e perguntei: ‘quando é que tu vai falar que está pegando o Carlinhos Maia?’”, relatou.

O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando comentários e memes sobre o episódio. Muitos internautas se dividiram entre apoiar Clicia e duvidar da história.

Vale lembrar que Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento em julho deste ano, após 15 anos de relacionamento. O casal, que já havia se separado em 2022 e reatado no ano seguinte, afirmou que desta vez a decisão é definitiva.