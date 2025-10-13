Saerb reduz produção de água em Rio Branco após aumento de lama e balseiros; entenda

A produção de água potável em Rio Branco foi temporariamente reduzida pelo Serviço de Água e Esgoto (Saerb) nesta segunda-feira (13) devido ao aumento da turbidez, causada pela presença de sedimentos como lama e balseiros, que comprometem o processo de tratamento.

De acordo com o Saerb, o fornecimento não chegou a ser interrompido, no entanto, opera com vazão menor do que trabalha normalmente. A Estação de Tratamento de Água 1 (ETA 1) está produzindo 500 litros por segundo, em vez dos 600 litros normais, enquanto a ETA 2 funciona com 950 litros por segundo, abaixo dos 1.150 l/s registrados em condições normais.

Em nota, a Prefeitura de Rio Branco informou que equipes técnicas já estão atuando para a retomada da capacidade total de produção o mais rápido possível.

Confira a nota:

“Nota – SAERB

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informa que, devido ao aumento da turbidez da água causado por sedimentos como lama e balseiros, a produção de água foi temporariamente reduzida para garantir a qualidade do abastecimento.

Ressaltamos que o fornecimento de água não foi interrompido, porém está operando com vazão reduzida. Atualmente, a ETA 1 está com vazão de 500 litros por segundo (normalmente 600 l/s) e a ETA 2 com vazão de 950 litros por segundo (normalmente 1150 l/s).

A prefeitura de Rio Branco está empenhada em aumentar a produção e restabelecer a normalidade o mais rápido possível, minimizando os impactos para a população.”