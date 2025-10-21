Saiba quais marcas renomadas participam do Metrópoles Catwalk

Entre os dias 3 a 7 de novembro, o Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, se transforma em passarela, galeria e palco para o Metrópoles Catwalk — um evento que une moda, arte e cultura em uma experiência imersiva. Com desfiles de grandes marcas, exposições, rodas de conversa e nomes de destaque da indústria fashion, a programação celebra a criatividade brasileira e marca a retomada de um dos espaços culturais mais emblemáticos do país. Entre os destaques, estão as etiquetas que sobem à passarela nesta edição, revelando a força e a diversidade da moda nacional.

Marcas brasilienses e convidados

A primeira edição do Metrópoles Catwalk apresenta um elenco de marcas consagradas nacionalmente, ao mesmo tempo em que valoriza a produção de moda local. Isso ocorrerá por meio de parcerias e convites especiais feitos por empresárias do DF:

Fundadora da multimarcas Jeté, Raquel Jones convida a etiqueta Gloria Coelho.

Pat Justino Vaz, empresária por trás da Quadra Concept, traz o estilista Guto Carvalho Neto.

À frente da Magrella, Cleuza Ferreira, convida a marca Reinaldo Lourenço.

Criadora da multimarcas Maria, Cátia Gonçalves, traz a etiqueta Aluf.

Os desfiles contam ainda com modelos de renome internacional, em um elenco composto por 70 profissionais do Distrito Federal e de fora.

Etiquetas que se destacam no quadradinho

Brasília vem, cada vez mais, revelando talentos que traduzem o espírito moderno e plural da cidade em suas criações. O Metrópoles Catwalk cria pontes entre designers, marcas e público, fortalecendo o diálogo entre o que é produzido no Distrito Federal e o que se destaca em outras regiões do país.

Neste contexto, estão as marcas brasilienses participantes desta edição — cada uma trazendo sua própria narrativa estética e contribuindo para um panorama diverso da moda contemporânea. Entre elas, estão: Lucila Pena, Letícia Gonzaga, Kolm, Hilo, Intensify.me e Barreto Shoes.

Metrópoles Catwalk

O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Cláudio Santoro, reúne uma curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.

A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, conta com o olhar do estilista Guto Carvalho Neto para as exibições de arte e apresenta um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento — entre elas, 40 são do Distrito Federal.

Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o Metrópoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Cláudio Santoro desde sua reabertura em soft opening, que vem ocorrendo aos poucos desde dezembro de 2024, retomando o espaço que é um dos maiores ícones culturais do Brasil.

