03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Saiba quem é a mulher enrolada em bandeira do Brasil que foi expulsa de voo pela PF

Paloma Goldiano Carvalho se identificava como bolsonarista e causou tumulto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A baiana Paloma Goldiano Carvalho protagonizou uma confusão dentro de um voo da Gol Linhas Aéreas na noite de terça-feira (30/9), quando seguia do Rio de Janeiro para Brasília. Enrolada em uma bandeira do Brasil, a mulher passou a xingar passageiros, chamando-os de “estupradores, abusadores, aliciadores e assediadores”, e precisou ser retirada da aeronave pela Polícia Federal (PF).

Segundo testemunhas, Paloma já havia causado tumulto em um voo anterior e, mesmo após ser realocada em um novo voo, provocou novas alterações, levando à sua prisão. Ela se identificava como bolsonarista e afirmava que não permitiria a decolagem por acreditar estar cercada de “petistas”, apesar de nenhum passageiro ostentar símbolos do PT.

Paloma Goldiano Carvalho se identificava como bolsonarista e causou tumulto/Foto: Reprodução

Uma passageira relatou: “Ela disse que todos eram abusadores, deitou no chão e precisou ser retirada pela Polícia Federal”. Vídeos registrados dentro do avião mostram o momento em que a mulher profere ofensas e agentes da PF conversam com ela antes de retirá-la. O episódio gerou constrangimento e atrasos: cerca de 70 passageiros perderam conexões devido à confusão.

A Gol Linhas Aéreas, em nota, confirmou o ocorrido durante o embarque do voo G3 2075, destacando que a cliente apresentou comportamento inadequado. A companhia afirmou que a tripulação seguiu os procedimentos previstos e acionou a Polícia Federal, ressaltando que todas as ações foram tomadas com foco na segurança, considerado o valor número 1 da empresa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost