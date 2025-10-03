Saiba quem é a mulher enrolada em bandeira do Brasil que foi expulsa de voo pela PF

A baiana Paloma Goldiano Carvalho protagonizou uma confusão dentro de um voo da Gol Linhas Aéreas na noite de terça-feira (30/9), quando seguia do Rio de Janeiro para Brasília. Enrolada em uma bandeira do Brasil, a mulher passou a xingar passageiros, chamando-os de “estupradores, abusadores, aliciadores e assediadores”, e precisou ser retirada da aeronave pela Polícia Federal (PF).

Segundo testemunhas, Paloma já havia causado tumulto em um voo anterior e, mesmo após ser realocada em um novo voo, provocou novas alterações, levando à sua prisão. Ela se identificava como bolsonarista e afirmava que não permitiria a decolagem por acreditar estar cercada de “petistas”, apesar de nenhum passageiro ostentar símbolos do PT.

Uma passageira relatou: “Ela disse que todos eram abusadores, deitou no chão e precisou ser retirada pela Polícia Federal”. Vídeos registrados dentro do avião mostram o momento em que a mulher profere ofensas e agentes da PF conversam com ela antes de retirá-la. O episódio gerou constrangimento e atrasos: cerca de 70 passageiros perderam conexões devido à confusão.

A Gol Linhas Aéreas, em nota, confirmou o ocorrido durante o embarque do voo G3 2075, destacando que a cliente apresentou comportamento inadequado. A companhia afirmou que a tripulação seguiu os procedimentos previstos e acionou a Polícia Federal, ressaltando que todas as ações foram tomadas com foco na segurança, considerado o valor número 1 da empresa.