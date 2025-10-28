SEE altera expediente administrativo para horário corrido a partir de 3 de novembro

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) anunciou uma mudança no horário de funcionamento do expediente administrativo, que passará a ser das 7h30 às 14h30, de forma presencial e ininterrupta, a partir do dia 3 de novembro. A alteração está prevista na Portaria SEE nº 2611, publicada na terça-feira, 28 de outubro.

Segundo o documento, assinado pelo secretário Aberson Carvalho, a medida visa aprimorar o controle de eficiência, produtividade, pontualidade e assiduidade dos servidores. A nova jornada aplica-se à sede da SEE, seus anexos e representações municipais.

As chefias imediatas passam a ter a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do novo horário, organizar as equipas e garantir a entrega eficaz das demandas administrativas, bem como a continuidade do atendimento ao público.

Para os servidores com carga horária semanal de 30 horas, o horário de trabalho será preferencialmente das 7h30 às 13h30, conforme o memorando de lotação. Já os ocupantes de cargos comissionados, funções de confiança ou com complementação de carga horária devem permanecer à disposição da chefia após o encerramento do expediente presencial.

A portaria também permite que parte da jornada semanal possa ser realizada remotamente, desde que haja autorização da chefia e que essa modalidade atenda às necessidades do setor.

Contudo, nem todos os servidores receberam a notícia com entusiasmo. Segundo uma professora da rede Estadual, que não quis ser identificada, “a maior parte da população trabalha pela manhã e só consegue vir resolver assuntos administrativos no fim da tarde. Com esse novo horário, isso vai ser impossível”, desabafou.

A SEE informou que a manutenção do horário corrido dependerá da apresentação de resultados satisfatórios, que serão avaliados com base em indicadores e metas a serem definidos. Caso o desempenho das equipas não atenda às expectativas, o modelo poderá ser revisto.