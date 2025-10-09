Seguidor provoca dono da D’Loja e ele transforma comentário em promoção

O proprietário da D’Loja MULTIMARCAS, Davi, transformou um comentário curioso no Instagram em oportunidade de divulgação de sua loja. Um seguidor provocou o empresário, perguntando: “Mesma a blusa de ontem?”

Tudo isso porque ele apareceu dois dias diferentes com a mesma camiseta vermelha. Com bom humor, ele respondeu que tinha máquina de lavar em casa e que cada um poderia usar a blusa quantas vezes quisesse.

Aproveitando o momento, o empresário divulgou a variedade da D’Loja MULTIMARCAS, localizado na Via Chico Mendes e oferece mais de 30 mil camisas de mais de 80 modelos diferentes, disponíveis para todos os gostos. A ação se transformou em uma forma criativa de mostrar a variedade e qualidade do estoque.

A promoção e a resposta bem-humorada já despertaram interesse de seguidores, que ficaram curiosos para conhecer a loja e conferir os modelos disponíveis pessoalmente num preço imperdível de quatro unidades por R$ 100,00.

Com criatividade e descontração, o proprietário conseguiu transformar um comentário simples em campanha de engajamento, reforçando a presença da D’Loja MULTIMARCAS nas redes sociais e no mercado local.