Seleção Brasileira convoca jogadores para enfrentar Coreia do Sul e Japão em outubro; confira lista

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (1) sua terceira lista de convocados à frente da Seleção Brasileira. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador divulgou os nomes para os amistosos de outubro contra Coreia do Sul e Japão, que serão realizados nos dias 10 e 14, respectivamente. Entre os destaques, estão o retorno de Vini Jr. e a primeira convocação de Rodrygo pelo treinador, ambos do Real Madrid.

Rodrygo foi elogiado por Ancelotti, que destacou sua versatilidade e importância para a equipe: “Está muito bem. Não joga tanto, mas sempre que entra, rende. Tem ótima condição física, motivação e características técnicas importantes. Pode atuar em todas as posições do ataque e será muito útil para a Seleção”.

Alguns nomes importantes seguem fora devido a lesões. Raphinha (Barcelona) não pôde ser convocado, assim como Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Alisson, que já haviam sido ausentes nas listas anteriores de Ancelotti.

A delegação da Seleção se apresenta em Seul na próxima segunda-feira, onde dará início à preparação para o duelo contra a Coreia do Sul. Quatro dias depois, a equipe brasileira enfrentará o Japão em Tóquio, encerrando a série de amistosos na Ásia.

CONFIRA LISTA COMPLETA