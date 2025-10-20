Semana será de muito sol, tempo abafado e chuvas isoladas em todo o Acre; veja previsão

O calor intenso deve voltar a marcar presença no Acre a partir desta quinta-feira (23). Segundo o pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui, uma nova massa de ar úmida vinda do Atlântico vai trazer sensação de abafamento e pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de ventos fortes e raios em algumas regiões.

Nos últimos dias, a chegada de uma fraca frente fria no domingo (20) derrubou as temperaturas no estado. A menor registrada foi de 18,9°C em Epitaciolândia e 20°C em Rio Branco, alívio que durou pouco, já que o sol volta com força até a próxima quarta-feira (22), com pouca chance de chuva.

Durante esse período, o tempo segue seco e ensolarado, principalmente nas regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Se chover, será de forma rápida e isolada. Já nas áreas do centro do estado e no Vale do Juruá, o ar fica mais úmido e as chuvas devem aparecer com mais frequência.

As temperaturas à tarde podem chegar a 38°C no Vale do Acre e até 35°C no Vale do Juruá. A partir de quinta, com a chegada da umidade, os termômetros devem marcar números um pouco menores, mas o calor vai parecer ainda mais forte por causa da sensação térmica alta.