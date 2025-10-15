Servidora confronta prefeito bolsonarista em vídeo: “Eu votei em você porque eu não sou petista”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma servidora pública de Cuiabá (MT) confrontando o prefeito Abilio Brunini (PL) durante um evento da prefeitura. Visivelmente emocionada, a mulher desabafa sobre as dificuldades enfrentadas por profissionais da saúde no município e critica a postura do gestor.

“Eu votei em você, porque eu não sou petista. Eu votei em você! Só que desde que você entrou, você só fala de lei, lei, lei. Mas a sua lei faz a gente apanhar nos postos de saúde”, disse a servidora. “Somos desprezados, porque você falou que dá todo aval para o paciente. Aí o paciente chega agredindo, quer dar uma cala na gente. Você nunca propôs uma lei pra nos proteger”, completou.

Durante o desabafo, a mulher relatou ainda o sofrimento pessoal que viveu recentemente com a morte do pai, destacando que continuou trabalhando mesmo em meio à dor. “Meu pai morreu. Eu sou funcionária pública há 30 anos. Eu não preciso de ponto pra trabalhar, eu trabalho. Eu passava a noite com ele na UTI e ia trabalhar, sem apresentar atestado nenhum. E agora você quer falar em lei? A lei que nós somos humilhados”, afirmou.

Após ouvir a servidora, o prefeito Abilio Brunini respondeu: “Então, olha só. Eu acho que talvez… entenda bem. Só pra vocês entenderem como o Brasil tá funcionando hoje em dia. É por causa de posturas mais ou menos como essa.”