Servidores terão salário antecipado e ‘feriadão’ nesta semana pelo Dia do Servidor Público

Além da antecipação dos salários, os servidores terão um feriadão nesta semana

O governo do Acre anunciou que vai antecipar o pagamento da folha salarial de outubro para todos os servidores públicos estaduais — ativos, aposentados e pensionistas. O depósito será feito na terça-feira, 28, em comemoração ao Dia do Servidor Público, beneficiando 56.262 trabalhadores da administração estadual.

Salário de outubro será antecipado para esta semana/Foto: Reprodução

De acordo com as secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), a antecipação faz parte da política de valorização e reconhecimento ao funcionalismo público adotada pela atual gestão.

Além da antecipação dos salários, os servidores terão um feriadão nesta semana. O governo confirmou a transferência do feriado do Dia do Servidor, celebrado oficialmente em 28 de outubro, para a sexta-feira, 31. A mudança foi formalizada pelo Decreto nº 11.768, publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de outubro de 2025.

Com isso, o expediente nas repartições públicas estaduais será normal até quinta-feira, 30, e retomado na segunda-feira, 3 de novembro.

Durante o feriado, os serviços essenciais continuarão funcionando. As unidades de urgência e emergência, como prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital das Clínicas e setores especializados — incluindo apoio diagnóstico, internações, centros cirúrgicos e UTIs — manterão o atendimento regular à população.

Na área de segurança pública, delegacias especializadas, como as de Flagrantes, Investigação Criminal e da Mulher, também permanecerão em operação, garantindo atendimento contínuo durante o feriado prolongado.

