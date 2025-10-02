02/10/2025
Sicredi apresenta novidades do cartão Mastercard Black com benefícios exclusivos para associados

Ações reforçam a proposta de valor do cartão com foco em experiência, exclusividade e relacionamento

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9,5 milhões de associados, anuncia novidades para o seu cartão Mastercard Black. Entre os destaques estão uma mudança no sistema de pontuação, além de uma campanha com benefícios exclusivos e um kit de boas-vindas atualizado para novos portadores do cartão.

A nova lógica valoriza o relacionamento do Sicredi com seus associados/Foto: Reprodução Ascom

A principal atualização é a mudança no sistema de pontuação que passa a ser por reciprocidade, podendo chegar até 2,5 pontos por dólar gasto conforme o valor da fatura. A nova lógica valoriza o relacionamento do Sicredi com seus associados.

Já a campanha destacando os diferenciais do cartão estreiou nesta segunda-feira (15/09) com veiculação na TV Globo e meios digitais (YouTube, Meta, Amazon, Prime Video, Google e Uber) e nos canais oficiais do Sicredi. Com o mote “No dia a dia e no melhor dia, conte com o Cartão Sicredi Mastercard Black”, o movimento de comunicação tem a presença de Ana Castela, que já integra outras divulgações do Sicredi e dialoga com diferentes perfis de público, contribuindo para ampliar o alcance e a identificação com a campanha.

Além disso, a partir do dia 22 deste mês, os associados que realizarem 20 transações acima de R$ 20 reais, em um período de 30 dias, poderão participar da promoção “Rodada Premiada” (válida por 90 dias). A ação dá direito a girar uma roleta digital no site da campanha para concorrer a vouchers no Shopping do Sicredi que vão de R$ 500 a R$ 700. Gastos mensais a partir de R$ 10 mil garantem uma rodada extra na roleta e um número da sorte para participar de sorteios de vouchers, de R$ 5 mil a R$ 10 mil (Shopping do Sicredi), e do sorteio final de cinco vouchers de R$ 100 mil, destinados à realização de uma viagem.

Como parte da promoção de boas-vindas, novos portadores do cartão que acumularem mais de R$ 20 mil em gastos mensais nas três primeiras faturas ganharão 30 mil pontos. Para reforçar o relacionamento próximo e acolhedor com seus associados, o Sicredi também atualizou o kit de boas-vindas, que agora inclui um copo térmico e três sachês de cafés especiais do Brasil, representando o cuidado e a proximidade que fazem parte da experiência Sicredi.

“As novidades foram pensadas para atender aos nossos associados que buscam uma experiência diferenciada, com mais comodidade, segurança e benefícios exclusivos. Mais do que um meio de pagamento, o cartão é uma extensão do estilo de vida das pessoas, por isso deve acompanhar suas necessidades em cada etapa da jornada. Nosso compromisso é oferecer soluções financeiras que evoluem junto com os usuários, colocando sempre a experiência no centro da inovação”, afirma Virgínia Cunha, superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi.

“A nossa parceria com o Sicredi se fortalece a cada dia, e o reposicionamento do Cartão Sicredi Mastercard Black é um grande exemplo disso. Essa colaboração reforça nosso compromisso em oferecer uma solução de pagamento completa, com segurança, inovação, conveniência e benefícios inéditos aos associados Sicredi”, afirma Marcio Soares, Vice-presidente sênior de Instituições financeiras da Mastercard Brasil.

O Cartão Sicredi Mastercard Black se destaca por vantagens exclusivas como serviço de Concierge personalizado para reservas em restaurantes, além da oferta de seguros e assistências e acesso a salas VIP em mais de 1000 aeroportos ao redor do mundo, proporcionando maior conforto e conveniência. Associados também têm acesso ao Mastercard Surpreenda, programa de fidelidade da Mastercard, com ofertas e experiências exclusivas. Mais informações sobre as novidades e promoção em Cartão Sicredi Mastercard Black™: benefícios exclusivos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

