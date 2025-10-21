21/10/2025
Sindicato dos Professores ameaça não iniciar ano letivo de 2026 caso governo não atenda reivindicações

Sindicato exige devolução de 10% nos vencimentos e retorno da antiga tabela salarial

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, declarou nesta terça-feira (21) que o ano letivo de 2026 pode não começar se o governo estadual não atender às principais reivindicações da categoria. Entre as demandas, estão o retorno da antiga tabela salarial e um reajuste de 10% nos vencimentos dos professores.

“Vamos aguardar até o final deste quadrimestre e, caso o governo não devolva os nossos 10%, ficou deliberado que não iniciaremos o ano letivo de 2026”, afirmou Rosana.

Sindicato exige devolução de 10% nos vencimentos e retorno da antiga tabela salarial/Foto: Everton Damascneo/ContilNet

A decisão foi tomada durante uma assembleia do sindicato, que analisou o andamento das negociações com o Executivo. Segundo a presidente, os profissionais da educação permanecem firmes na cobrança por melhorias salariais e no cumprimento de acordos anteriores.

O Sinteac também comemorou a decisão judicial que negou o pedido de ilegalidade da greve deflagrada no início deste ano. A Justiça reconheceu o direito de manifestação da categoria, decisão atribuída ao desembargador Francisco de Djalma.

Decisão judicial que garantiu legalidade da greve fortalece movimento sindical/Foto: Reprodução

“A Justiça não declarou a greve ilegal e tampouco proibiu nossos atos. Essa foi uma conquista importante, e vamos continuar lutando pelo retorno da tabela e pelos 10% que nos são devidos”, reforçou Rosana Nascimento.

Com o impasse mantido, o sindicato alerta que, caso o governo não apresente uma proposta concreta até o fim do quadrimestre, os professores da rede estadual poderão paralisar as atividades no início do próximo ano letivo.

