06/10/2025
SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas

Escrito por Agência Brasil
Balanço divulgado pelo governo paulista nesta segunda-feira (6) confirmou 14 casos de intoxicação por metanol no estado e duas mortes. Estão em investigação no estado 178 casos com a ocorrência de sete óbitos.

De acordo com o governo de SP, 20 pessoas foram presas nesta semana, entre elas o principal fornecedor de insumos para falsificação de bebidas do estado. No ano, já foram presas 41 pessoas acusadas de adulteração de bebidas.

Notícias relacionadas:

As principais linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo são contaminação por metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas e uso de metanol para aumentar o volume de bebidas adulteradas.

De acordo com o governo de SP, as prisões realizadas até o momento não têm relação entre si e vínculo com o crime organizado. “O que está bem claro para a gente é a necessidade de trabalhar com as evidências. E não há crime organizado nesse processo”, disse o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

“Nenhum dos 41 presos em ações de falsificação de bebida são de facções criminosas. Não tem nenhum indício de participação de facções nesse processo todo”, reforçou o secretário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O secretário de Saúde, Eleuses Paiva, destacou que o estado adquiriu 2,5 mil ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A distribuição foi feita para 20 hospitais de referência no estado.

 


Arte/Agência Brasil
