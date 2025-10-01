STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (1º/10) manter a prisão preventiva do influenciador Hytalo Santos e do marido, Israel Nata Vicente, ao negar um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Esta é a segunda vez que o tribunal rejeita a liberdade do casal.

Segundo o relator do caso, ministro Rogério Schietti Cruz, o fato de os investigados serem réus primários, possuírem residência fixa ou exercerem atividade lícita não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando existem elementos concretos que a justificam. O magistrado também solicitou que a Justiça da Paraíba encaminhe informações sobre as decisões que embasaram a prisão e determinou que a defesa atualize o andamento da ação penal, incluindo pedidos anteriores de soltura.

Hytalo e Israel foram presos em 15 de agosto, em São Paulo, e transferidos em 28 de agosto para o Presídio do Róger, em João Pessoa. Eles são investigados por tráfico de pessoas e exploração de menores em conteúdos publicados nas redes sociais.

A defesa sustenta que a prisão preventiva estaria baseada apenas em reportagens jornalísticas, sem provas consistentes ou indícios de risco de fuga. O argumento, no entanto, já havia sido rejeitado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no dia 23 de setembro.

Com informações do Leo Dias