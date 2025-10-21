Superando obstáculos: Fogaça reflete sobre carreira e burnout

Henrique Fogaça não seguiu manuais, receitas prontas ou caminhos já traçados. O chef transformou desafios em aprendizado e criatividade, e agora vai dividir suas experiências no palco do Metrópoles Talks. Com histórias de improviso, superação e reinvenção, o jurado do Masterchef Brasil promete inspirar o público no evento.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o também cantor e ativista social contou quais foram os momentos mais desafiadores de sua trajetória. “Foram vários, mas acho que o começo da minha carreira foi um divisor de águas. Eu larguei uma vida estável, fui atrás de abrir meu próprio restaurante sem ter todos os recursos e nem garantia nenhuma de que daria certo”, relatou.

E ele ainda ressalta: “Era improviso na veia, desde aprender a gerenciar até colocar a mão na massa em tudo”.

O vocalista da banda Oitão também relembrou um período difícil em que precisou desacelerar e repensar prioridades. “Outro momento forte foi quando enfrentei o burnout. Precisei desacelerar, rever prioridades e reinventar a minha relação com o trabalho e comigo mesmo”.

Para ele, tudo foi aprendizado: “Esses desafios me mostraram que criar o próprio caminho é dolorido, mas também libertador. E te traz uma bagagem muito importante para você obter sucesso nos negócios”.

O Metrópoles Talks com Henrique Fogaça acontecerá no dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP). O evento promete trazer histórias inspiradoras e reflexões sobre carreira, criatividade e liderança.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

