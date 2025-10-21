Taís Araujo e Lázaro Ramos abrem álbum de fotos em viagem romântica a Paris

De férias após o fim de “Vale Tudo” e depois de meses de intensa dedicação às gravações, Taís Araujo decidiu aproveitar um merecido descanso. Nesta segunda-feira (20/10), a atriz encantou os seguidores ao compartilhar fotos e vídeos da viagem romântica que faz com Lázaro Ramos em Paris, na França.

O casal surgiu sorridente na cidade mais romântica do mundo e recebeu uma chuva de elogios nos comentários. “A vida é bela”, escreveram os dois na legenda da publicação em colaboração. Além do clássico passeio pela Torre Eiffel, Taís e Lázaro também visitaram o imponente complexo do Hôtel des Invalides, conhecido por abrigar museus e monumentos que contam parte da história militar francesa.

Na semana anterior, o casal, que completou 21 anos de casamento, já havia dividido registros nos parques da Disney em Paris — uma das atrações mais visitadas da cidade — e contou estar vivendo “dias mágicos” durante a viagem.

Ao se despedir da novela, Taís compartilhou uma reflexão emocionada sobre a jornada: “Vale tudo! Vale rir, vale chorar, vale memória boa, vale amor. Já estou com saudades de viver esse e muitos outros momentos nos bastidores com vocês.”