Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

A atriz Taís Araujo surpreendeu os seguidores ao mostrar o novo visual depois do encerramento das gravações da novela Vale Tudo. A novidade foi revelada nesta segunda-feira (6), por meio de publicações nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Taís apareceu no closet de seu apartamento, no Rio de Janeiro, enquanto se preparava para viajar a São Paulo. Mais tarde, mostrou um novo piercing na orelha e escreveu: “Sim, um novo piercing.”

Durante o período de férias, a artista já havia exibido um look diferente, apostando em tranças longas com mechas douradas, que chamaram a atenção dos fãs.