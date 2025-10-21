Tenente da PM é indiciado por feminicídio depois de matar esposa dentro de casa na frente das filhas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) concluiu, no início desta semana, o inquérito policial sobre o feminicídio de Ionara Nazaré da Silva, de 29 anos, assassinada a tiros dentro de casa pelo marido, o 2º tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos. O crime ocorreu na madrugada de 27 de setembro, na Rua da Maçã, bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, na frente das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos.

De acordo com o relatório da Deam, o militar foi indiciado por feminicídio, crime cuja pena prevista varia de 20 a 40 anos de prisão em regime fechado. O inquérito foi encaminhado inicialmente à 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, junto ao pedido de conversão da prisão provisória em preventiva.

Durante a análise do caso, o juiz Álesson Braz determinou a redistribuição do processo após manifestação do Ministério Público, reconhecendo a competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri, responsável pela audiência de custódia que decretou a prisão provisória do acusado.

Segundo a investigação, testemunhas relataram que, antes dos disparos, houve uma discussão entre o casal. O militar utilizou uma pistola calibre .40 para cometer o crime e, em seguida, fugiu do local. Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito caminhando em via pública com a arma nas mãos logo após o homicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando as equipes chegaram. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Reginaldo permaneceu foragido por dois dias e depois se apresentou voluntariamente à Deam, onde foi formalmente indiciado. Durante o depoimento, manteve-se em silêncio, e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

