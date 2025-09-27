27/09/2025
Tenente aposentado da PM mata esposa a tiros na frente das filhas em Rio Branco

Segundo vizinhos, o casal vivia junto há cerca de um ano e as discussões eram constantes

A jovem Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi assassinada a tiros pelo próprio marido, o 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, na madrugada deste sábado (27), em uma residência localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Caso aconteceu no bairro Mocinha Magalhães/Foto: ContilNet

De acordo com informações da polícia, Ionara estava em casa com as filhas, de 3 e 7 anos, quando iniciou uma discussão com o marido. Durante o desentendimento, Reginaldo sacou uma pistola calibre .40 e efetuou três disparos contra o peito da vítima. Após o crime, o militar fugiu do local.

Vizinhos relataram que ouviram os tiros e os gritos das crianças. Ao se aproximarem, encontraram Ionara caída na área da residência, já sem vida, vestida apenas com uma toalha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia criminal e realizou buscas nas redondezas. Populares informaram ter visto um homem armado caminhando em via pública, mas o suspeito não foi localizado.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos exames.

Segundo vizinhos, o casal vivia junto há cerca de um ano e as discussões eram constantes.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

