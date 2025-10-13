13/10/2025
Universo POP
TJAC abre processo seletivo para estagiários em vários municípios; bolsa chega a R$ 1,5 mil

Os selecionados terão contrato de 12 meses, prorrogável uma vez por igual período

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abriu processo seletivo virtual simplificado para formação de cadastro de reserva de estágio remunerado voltado a estudantes de graduação. O edital contempla alunos de diversas áreas e está disponível para candidatos de todos os municípios do estado.

O TJAC vai sediar o encontro/Foto: Ascom/TJAC

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 16 e 31 de outubro, das 8h às 18h (horário do Acre), pelo endereço eletrônico https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25. O processo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o Tribunal, tanto na modalidade presencial quanto a distância.

As vagas são voltadas para acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Estudantes que sejam policiais civis ou militares, possuam mandato eletivo, exerçam outro estágio (exceto o obrigatório) ou integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre não poderão participar do certame.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos serão classificados conforme o coeficiente de rendimento acadêmico, que deve ser superior a 2, com base em tabela de pontuação.

As vagas disponíveis para todo o estado/Foto: Reprodução

Os selecionados terão contrato de 12 meses, prorrogável uma vez por igual período. O estágio será presencial, com jornada de 5 horas diárias e 25 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$1.518, acrescida de auxílio-transporte.

As etapas do processo seletivo e demais informações serão divulgadas no site do TJAC. Dúvidas podem ser encaminhadas à Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (Suged) pelo e-mail [email protected].

