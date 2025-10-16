TJAC oferece vagas de estágio com bolsa de R$1.518 e auxílio-transporte; veja como se inscrever

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anunciou a abertura do processo seletivo virtual simplificado para formação de cadastro de reserva de estágio remunerado destinado a estudantes de graduação. O edital contempla diversas áreas de formação e é voltado a candidatas e candidatos de todos os municípios do estado.

As inscrições estarão abertas das 8h do dia (16) até as 18h do dia (31), horário do Acre, e devem ser realizadas pelo endereço https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25. Podem participar estudantes matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o TJAC, em cursos presenciais ou a distância.

O processo seletivo é voltado para alunos dos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Não poderão participar estudantes que exerçam funções policiais, possuam mandato eletivo, estejam vinculados a outro estágio (exceto o obrigatório) ou integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise curricular, com caráter classificatório e eliminatório. A classificação levará em conta o coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), que deve ser superior a dois, além da pontuação por certificados complementares.

O estágio será presencial, com jornada de cinco horas diárias e 25 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$1.518,00, acrescida de auxílio-transporte.

Mais informações podem ser obtidas junto à Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (Suged), pelo e-mail [email protected].

Confira abaixo as vagas disponíveis: