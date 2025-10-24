24/10/2025
Trabalhador fica gravemente ferido após queda de quatro metros em Rio Branco

Augusto segue internado em observação, e deverá passar por novos exames para avaliar a extensão dos ferimentos

O trabalhador Augusto Santa Cruz, de 36 anos, ficou gravemente ferido após cair de uma altura de cerca de quatro metros na noite desta sexta-feira (24), enquanto realizava a limpeza dos vidros da Igreja Brasil para Cristo, localizada na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, Augusto perdeu o equilíbrio durante o serviço e acabou caindo, sofrendo ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma equipe de suporte avançado para prestar o socorro.

Vítima sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet

Após receber os primeiros atendimentos, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave. No setor de traumatologia, os médicos constataram um traumatismo craniano encefálico (TCE) moderado e suspeita de trauma abdominal fechado, sendo necessário o procedimento de intubação.

Augusto segue internado em observação, e deverá passar por novos exames para avaliar a extensão dos ferimentos.

