Trabalho por aplicativos cresce 25% em dois anos e já emprega 1,7 milhão de brasileiros

O rendimento médio mensal dos trabalhadores de aplicativo ficou em R$ 2.996, valor 4% maior que o dos não plataformizados. Mas, na prática, eles trabalham mais horas — cerca de 45 por semana, contra 39 dos demais — e ganham menos por hora: R$ 15,40 frente a R$ 16,80.

A informalidade também é mais alta: 71% dos plataformizados não têm registro formal, e só 36% contribuem para a Previdência, bem abaixo da média dos outros trabalhadores, que é de 62%.

A advogada Empresarial e Trabalhista Danielle Gomes ressalta que muitos trabalham em condições precárias por causa da falta de uma legislação específica pro setor.

“A uberização é um fenômeno que tem ganhado cada vez mais força no Brasil, principalmente entre os motoristas de aplicativos, entregadores e profissionais que atuam dentro das plataformas digitais. Todo trabalhador que presta um serviço de forma pessoal, habitual, remunerada, deve ter reconhecido um vínculo empregatício com acesso a direitos básicos, como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e horas extras. A ausência de regulamentação específica para o trabalho em plataformas tem deixado esses profissionais sem auxílio jurídico, muitas vezes sem garantias trabalhistas ou segurança mínima.”

Ainda segundo a pesquisa do IBGE, dos trabalhadores que atuam em plataformas digitais, 58% deles fazem transporte de passageiros, 29% trabalham com entregas, e 18% em outros serviços.