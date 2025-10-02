02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Trem histórico Maria Fumaça voltará a circular no aniversário de Porto Velho, anuncia prefeito

Locomotiva 18 será reativada em trajeto simbólico de 40 metros no complexo da EFMM

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A locomotiva 18, da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), deve voltar a se movimentar dentro do complexo no próximo dia 2 de outubro, durante as comemorações dos 111 anos de Porto Velho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) pelo prefeito Léo Moraes, em entrevista à Rede Amazônica.

De acordo com o prefeito, a Maria Fumaça percorrerá um trajeto de aproximadamente 40 metros até o pátio central, após ajustes que permitem seu funcionamento seguro, mas ainda sem transporte de passageiros. “Estamos na expectativa, com apreensão e otimismo, para que a Maria Fumaça não apenas apite ou solte fumaça pela caldeira, mas se desloque até o pátio central. Esse será o ponto alto da celebração dos 111 anos da nossa cidade”, destacou.

Locomotiva 18 será reativada em trajeto simbólico de 40 metros no complexo da EFMM/Foto: Reprodução

A reativação integra um projeto da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), iniciado em maio, que contou com profissionais de diferentes estados e peças trazidas de várias regiões do país. O presidente da entidade, o engenheiro mecânico Marlon Ilg, explicou que várias partes tiveram de ser refeitas, pois haviam sido furtadas. “Precisamos fabricar peças do zero e seguir um cronograma apertado. Em 40 dias conseguimos avançar e temos confiança de que, no dia 2, a locomotiva estará funcionando”, garantiu.

Enquanto a locomotiva 18 é preparada para circular de forma limitada, a locomotiva 50 será enviada a uma oficina em Santa Catarina para restauração completa. A intenção é que ela volte a puxar vagões com passageiros pelos trilhos históricos da ferrovia. Esse projeto, no entanto, depende de licenças ambientais e autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além da recuperação do trecho ferroviário até Santo Antônio.

A EFMM, inaugurada em 1912, teve mais de 360 km de extensão ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Após apenas dois anos de lucro, entrou em declínio devido à queda do mercado da borracha, competindo com a produção asiática. Depois de 54 anos de funcionamento, foi desativada e substituída pela BR-364.

Desde 2006, o complexo da Madeira-Mamoré é tombado como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Iphan. A sua construção e a dura rotina dos trabalhadores inspiraram o romance Mad Maria, de Márcio Souza, que deu origem à minissérie homônima exibida pela Rede Globo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost