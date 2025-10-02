Trem histórico Maria Fumaça voltará a circular no aniversário de Porto Velho, anuncia prefeito

A locomotiva 18, da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), deve voltar a se movimentar dentro do complexo no próximo dia 2 de outubro, durante as comemorações dos 111 anos de Porto Velho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) pelo prefeito Léo Moraes, em entrevista à Rede Amazônica.

De acordo com o prefeito, a Maria Fumaça percorrerá um trajeto de aproximadamente 40 metros até o pátio central, após ajustes que permitem seu funcionamento seguro, mas ainda sem transporte de passageiros. “Estamos na expectativa, com apreensão e otimismo, para que a Maria Fumaça não apenas apite ou solte fumaça pela caldeira, mas se desloque até o pátio central. Esse será o ponto alto da celebração dos 111 anos da nossa cidade”, destacou.

A reativação integra um projeto da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), iniciado em maio, que contou com profissionais de diferentes estados e peças trazidas de várias regiões do país. O presidente da entidade, o engenheiro mecânico Marlon Ilg, explicou que várias partes tiveram de ser refeitas, pois haviam sido furtadas. “Precisamos fabricar peças do zero e seguir um cronograma apertado. Em 40 dias conseguimos avançar e temos confiança de que, no dia 2, a locomotiva estará funcionando”, garantiu.

Enquanto a locomotiva 18 é preparada para circular de forma limitada, a locomotiva 50 será enviada a uma oficina em Santa Catarina para restauração completa. A intenção é que ela volte a puxar vagões com passageiros pelos trilhos históricos da ferrovia. Esse projeto, no entanto, depende de licenças ambientais e autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além da recuperação do trecho ferroviário até Santo Antônio.

A EFMM, inaugurada em 1912, teve mais de 360 km de extensão ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Após apenas dois anos de lucro, entrou em declínio devido à queda do mercado da borracha, competindo com a produção asiática. Depois de 54 anos de funcionamento, foi desativada e substituída pela BR-364.

Desde 2006, o complexo da Madeira-Mamoré é tombado como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Iphan. A sua construção e a dura rotina dos trabalhadores inspiraram o romance Mad Maria, de Márcio Souza, que deu origem à minissérie homônima exibida pela Rede Globo.