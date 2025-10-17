Três carros se envolvem em acidente em Rio Branco nesta sexta-feira; confira

Três veículos se envolveram em um acidente na capital acreana, Rio Branco, nesta sexta-feira (17). Apesar da colisão, nem a Polícia Militar, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender à ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Moradores que passaram pelo local relataram apenas a presença dos veículos danificados, mas não há informações sobre as causas da colisão ou o número de pessoas envolvidas.

Também não foi possível confirmar se houve feridos. Até o momento, os órgãos de segurança e trânsito não registraram atendimento relacionado ao caso.