17/10/2025
Universo POP
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos

Três carros se envolvem em acidente em Rio Branco nesta sexta-feira; confira

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Três veículos se envolveram em um acidente na capital acreana, Rio Branco, nesta sexta-feira (17). Apesar da colisão, nem a Polícia Militar, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender à ocorrência.

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (17)/Foto: Reprodução

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Moradores que passaram pelo local relataram apenas a presença dos veículos danificados, mas não há informações sobre as causas da colisão ou o número de pessoas envolvidas.

Também não foi possível confirmar se houve feridos. Até o momento, os órgãos de segurança e trânsito não registraram atendimento relacionado ao caso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost