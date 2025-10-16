16/10/2025
Universo POP
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

Tribuna Popular na Câmara reforça importância da vacinação e promove ação de imunização em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante a sessão desta quinta-feira (16), a Câmara Municipal de Rio Branco realizou uma Tribuna Popular especial em comemoração aos 52 anos do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Tribuna Popular especial em comemoração aos 52 anos do Programa Nacional de Imunização (PNI)/Foto: ContilNet

O evento teve como tema os “Desafios e avanços no Acre” e contou também, com uma ação de vacinação contra sarampo, tétano, febre amarela, difteria e hepatite B, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O propositor da Tribuna, vereador Aiache, explicou que o objetivo foi conscientizar a população sobre a importância da vacina.“A gente quer que o nosso povo entenda que vacina é vida, vacina é saúde. Trouxemos essa Tribuna Popular para reforçar a importância de levar os filhos, os pais e toda a família para vacinar. A vacina salva vidas”, afirmou o vereador.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) também participou do encontro e destacou que, apesar das dificuldades, o Acre tem mostrado melhora nos índices de vacinação.

“Nos últimos 10 anos, estamos vivendo o nosso melhor momento. Mesmo após a pandemia, que reduziu a cobertura vacinal em todo o país, o Acre conseguiu melhorar. Antes, sempre ficávamos em último lugar entre os estados, e hoje estamos na quinta posição de trás para frente. Ainda temos muito a avançar, mas o cenário é mais positivo”, explicou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost