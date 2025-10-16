Tribuna Popular na Câmara reforça importância da vacinação e promove ação de imunização em Rio Branco

Durante a sessão desta quinta-feira (16), a Câmara Municipal de Rio Branco realizou uma Tribuna Popular especial em comemoração aos 52 anos do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O evento teve como tema os “Desafios e avanços no Acre” e contou também, com uma ação de vacinação contra sarampo, tétano, febre amarela, difteria e hepatite B, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O propositor da Tribuna, vereador Aiache, explicou que o objetivo foi conscientizar a população sobre a importância da vacina.“A gente quer que o nosso povo entenda que vacina é vida, vacina é saúde. Trouxemos essa Tribuna Popular para reforçar a importância de levar os filhos, os pais e toda a família para vacinar. A vacina salva vidas”, afirmou o vereador.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) também participou do encontro e destacou que, apesar das dificuldades, o Acre tem mostrado melhora nos índices de vacinação.

“Nos últimos 10 anos, estamos vivendo o nosso melhor momento. Mesmo após a pandemia, que reduziu a cobertura vacinal em todo o país, o Acre conseguiu melhorar. Antes, sempre ficávamos em último lugar entre os estados, e hoje estamos na quinta posição de trás para frente. Ainda temos muito a avançar, mas o cenário é mais positivo”, explicou.