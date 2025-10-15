Trump dá carta branca à CIA para agir contra Maduro e intensifica tensão com a Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu autorização à Agência Central de Inteligência (CIA) para realizar ações secretas e letais na Venezuela, em uma nova escalada de tensões com o regime de Nicolás Maduro.

A informação foi revelada pelo jornal The New York Times nesta quarta-feira (15) e confirmada pelo próprio Trump. Segundo o periódico, trata-se de uma “autorização presidencial” — documento ultrassecreto que dá à CIA amplos poderes para executar operações de inteligência, podendo incluir ataques militares e sabotagens em território estrangeiro.

Fontes ligadas ao governo norte-americano informaram que as ações poderão ocorrer de forma independente ou junto às forças armadas dos EUA, que já mantêm cerca de 10 mil soldados e navios militares posicionados no Caribe, próximos à costa venezuelana.

Pressão máxima sobre Maduro

O governo americano acusa o presidente da Venezuela de liderar o Cartel de los Soles, grupo apontado como envolvido no tráfico de drogas e classificado pelos EUA como organização terrorista internacional.

Nos últimos meses, Washington anunciou o envio de tropas e ofereceu recompensa de R$ 50 milhões por informações que levem à captura de Maduro.

Desde agosto, os EUA realizaram pelo menos cinco ataques a embarcações na região, que, segundo o governo americano, transportavam drogas para o país. O ataque mais recente ocorreu na terça-feira (14), deixando seis mortos. Trump confirmou a operação na Truth Social, declarando que os alvos eram “narcoterroristas”.

Críticas e reações internacionais

A China condenou publicamente os ataques norte-americanos, acusando os EUA de “exceder os limites do direito internacional” e interferir em assuntos internos da América Latina.

A organização Human Rights Watch também se posicionou, afirmando que as operações constituem “execuções extrajudiciais ilegais”.

Por outro lado, o governo venezuelano alega que os mortos eram pescadores civis, e não narcotraficantes. Em resposta, Caracas anunciou uma mobilização militar em regiões costeiras e avalia decretar estado de emergência externa, ampliando os poderes de Maduro diante da ofensiva norte-americana.

Fonte: The New York Times, agências internacionais e Metrópoles

