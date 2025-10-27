Trump elogia vigor e parabeniza Lula pelos 80 anos após encontro de quase uma hora na Malásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desejou feliz aniversário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27). O gesto ocorreu após um encontro entre os dois líderes na Malásia, no domingo (26), durante a 47ª Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

“Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante”, disse Trump, em conversa com repórteres a bordo do Air Force One, a caminho do Japão.

O encontro entre Lula e Trump durou cerca de uma hora e foi descrito pelo americano como uma “boa reunião”. Apesar do tom positivo, Trump afirmou que ainda não há garantias sobre avanços concretos nas negociações entre os dois países. “Não sei se algo vai acontecer, mas veremos”, declarou.

A reunião foi resultado de semanas de articulação entre as equipes diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos, após um breve encontro entre os presidentes durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em setembro.

Durante a conversa, Lula classificou como “incorretas” as tarifas de 50% impostas recentemente pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, em retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, o líder brasileiro destacou estar aberto ao diálogo e à cooperação.

“Eu disse a ele que era extremamente importante levar em conta a experiência do Brasil como o maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem quase toda a América do Sul como vizinha”, afirmou Lula, destacando também a disposição do Brasil em colaborar com os EUA em temas regionais, como a situação da Venezuela.