TV Diocese promove Feijoada Solidária para apoiar projetos de evangelização

A TVDiocese promove, no próximo dia 8 de novembro (domingo), a Feijoada Solidária, evento que une gastronomia, fé e solidariedade. A ação será realizada no Centro de Treinamento, a partir das 10h, com ingresso no valor de R$ 20,00.

O objetivo do evento é arrecadar recursos para manter os trabalhos de evangelização da TVDiocese, fortalecendo projetos que promovem a comunicação e a fé na região. Segundo a organização, cada participante se torna parceiro da missão de transformar a diocese por meio da solidariedade e do engajamento comunitário.

Além da comida, o encontro servirá como momento de integração entre os fiéis, que poderão compartilhar experiências, fortalecer laços e apoiar iniciativas sociais ligadas à igreja. Os interessados podem contribuir antecipadamente via Pix: [email protected].

A Feijoada Solidária será realizada na FADISI, ao lado do Hospital Santa Juliana, e promete reunir a comunidade em um ato de fé e cooperação, reforçando o compromisso da TVDiocese com ações de solidariedade e evangelização.