21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

TV Diocese promove Feijoada Solidária para apoiar projetos de evangelização

Participantes contribuem com R$ 20,00 e ajudam a manter os trabalhos da TVDiocese

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A TVDiocese promove, no próximo dia 8 de novembro (domingo), a Feijoada Solidária, evento que une gastronomia, fé e solidariedade. A ação será realizada no Centro de Treinamento, a partir das 10h, com ingresso no valor de R$ 20,00.

O objetivo do evento é arrecadar recursos para manter os trabalhos de evangelização da TVDiocese, fortalecendo projetos que promovem a comunicação e a fé na região. Segundo a organização, cada participante se torna parceiro da missão de transformar a diocese por meio da solidariedade e do engajamento comunitário.

Além da comida, o encontro servirá como momento de integração entre os fiéis, que poderão compartilhar experiências, fortalecer laços e apoiar iniciativas sociais ligadas à igreja. Os interessados podem contribuir antecipadamente via Pix: [email protected].

Ação arrecada fundos para manutenção dos trabalhos de comunicação e evangelização da igreja/Foto: Cedida

A Feijoada Solidária será realizada na FADISI, ao lado do Hospital Santa Juliana, e promete reunir a comunidade em um ato de fé e cooperação, reforçando o compromisso da TVDiocese com ações de solidariedade e evangelização.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost