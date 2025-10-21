Ufac abre processo eleitoral para novo DCE com regras inéditas de diversidade e votação híbrida

A Universidade Federal do Acre (UFAC) publicou o edital que regulamenta o processo eleitoral do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para o ano de 2025. O documento define as normas, o cronograma e os critérios que devem ser seguidos pelas chapas interessadas em concorrer à principal entidade representativa do corpo discente da instituição.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 28 e 31 de outubro, tanto de forma presencial quanto digital, conforme as orientações contidas no edital. Após o encerramento do prazo, a Comissão Eleitoral analisará possíveis recursos e divulgará a homologação oficial das chapas no dia 4 de novembro.

A votação está prevista para 11 de novembro, no horário das 8h30 às 21h, e ocorrerá em formato híbrido. Nos campi Sede (Rio Branco) e Floresta (Cruzeiro do Sul), o pleito será realizado presencialmente, utilizando urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Já os estudantes dos núcleos municipais e dos cursos de Educação a Distância (EAD) votarão por meio do sistema online da universidade, que assegura o sigilo e a integridade dos votos. O curso de Licenciatura Indígena do Campus Floresta também participará pela via digital, em razão da suspensão das atividades presenciais no dia 4 de novembro.

De acordo com o Estatuto do DCE/UFAC, as chapas devem atender a critérios de diversidade e inclusão, sendo obrigatória a presença mínima de 20% de mulheres, 20% de pessoas negras e/ou indígenas e a participação de representantes LGBTQIAPN+ entre os integrantes.

O objetivo do processo eleitoral é fortalecer a representatividade estudantil e garantir uma gestão democrática, plural e participativa dentro da universidade.

Calendário do processo eleitoral do DCE/UFAC 2025

Inscrições de chapas: 28 a 31 de outubro

Homologação: 4 de novembro

Eleições: 11 de novembro (8h30 às 21h)

Locais de votação