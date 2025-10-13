Ufac divulga calendário acadêmico 2025.2; matrículas começam nesta semana; confira as datas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou o calendário acadêmico referente ao semestre 2025.2. As matrículas para os cursos de graduação serão realizadas entre os dias 13 e 17 de outubro. O início das aulas está previsto para o dia 28 do mesmo mês.

O período de ajuste de matrícula ocorrerá entre os dias 28 e 31 de outubro, permitindo que os estudantes façam correções ou alterações nas disciplinas escolhidas. Já o trancamento de matrícula poderá ser feito de 28 de outubro de 2025 a 21 de janeiro de 2026.

Após o recesso de fim de ano, as aulas serão retomadas no dia 12 de janeiro de 2026. O encerramento do semestre está marcado para o dia 31 de março de 2026, conforme o cronograma divulgado pela instituição.