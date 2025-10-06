06/10/2025
UFPR divulga gabarito preliminar da primeira fase do Vestibular 2026

O exame de conhecimentos gerais foi aplicado no domingo (5) para 33.665 candidatos, de um total de 39.565 inscritos

O gabarito preliminar da primeira fase do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será divulgado nesta segunda-feira (6), a partir do meio-dia, no site oficial: www.nc.ufpr.br.

O exame de conhecimentos gerais foi aplicado no domingo (5) para 33.665 candidatos, de um total de 39.565 inscritos, registrando uma abstenção de 14,91% — índice superior ao do Vestibular 2025 (13,3%), mas menor que o de 2024 (17,74%).

A segunda fase do vestibular está prevista para 30 de novembro e 1º de dezembro, com provas de produção e compreensão de textos, além de exames específicos para os cursos que exigem. Cada candidato realizará a etapa na cidade-sede do curso escolhido.

Confira as principais datas do Vestibular UFPR 2026:

  • 6 de outubro (segunda-feira): divulgação do gabarito preliminar;

  • 28 de outubro: publicação da lista de convocados para a segunda fase, às 18h;

  • 30 de novembro: prova de produção e compreensão de textos (para todos os convocados);

  • 1º de dezembro: provas específicas para cursos que exigem.

A UFPR também estuda retornar ao formato de fase única a partir de 2026, proposta que será analisada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE).

