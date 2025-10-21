Um dia antes de estupro, morador de rua pediu para vítima guardar TV

Um dia antes de estuprar uma mulher uma mulher de 30 anos, no Guará, Marcelo Ferreira Soares (foto em destaque), 41 anos, teria ido na residência da vítima e pedido que ela guardasse temporariamente um aparelho televisor para ele.

O suspeito alegou estar em situação de vulnerabilidade social e disse que retornaria depois para buscar o aparelho. A mulher afirmou que nunca tinha visto o homem e que não sabia seu nome, mas autorizou que ele deixasse a televisão no quintal de sua casa.

Na manhã seguinte, ao sair de sua residência, a vítima foi abordada por Marcelo nas proximidades da quadra de esportes da QE 42. O crime aconteceu na última quinta-feira (16/10).

Ela foi coagida, por meio de ameaça com uma faca peixeira, a acompanhá-lo até um matagal próximo ao McDonald’s da Candangolândia.

No local, o homem teria enforcado a mulher e a deixado inconsciente. Em seguida, cometeu o estupro e fugiu pela mata. Após a agressão, ela conseguiu acionar socorro, sendo localizada e conduzida por equipe da Polícia Militar à delegacia.

A vítima denunciou o crime na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Exames realizados no Instituto de Medicina Legal (IML) constataram lesões corporais e vestígios da violência sexual.

A mulher reconheceu o criminoso, que foi localizado e preso temporariamente nesse sábado (18/10). Ele acabou sendo encontrado depois de análises de imagens das câmeras de segurança da região próxima ao local do crime.

Veja a prisão:

Segundo testemunhas, o suspeito é conhecido pelos apelidos “Ceilândia” e “Bahia” e seria usuário de drogas. O suspeito responde a vários inquéritos por diferentes crimes, além de já ter sido preso anteriormente.

Em um dos casos em andamento, o homem é investigado por suposto envolvimento em feminicídio ocorrido em setembro deste ano.

Marcelo permanecerá detido durante 30 dias, tempo em que as primeiras fases da investigação serão feitas.