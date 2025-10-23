23/10/2025
“Um minuto salva uma vida”: Gladson comemora alta de bebê de 1 ano após cirurgia cardíaca

O governador do Acre Gladson Camelí publicou nesta quinta-feira (23) em suas redes sociais uma foto emocionante ao lado de Nicolas Bernardo, um bebê de apenas 1 ano, que veio de Cruzeiro do Sul, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), para realizar uma cirurgia de cardiopatia em São Paulo.

Gladson Cameli posa com Nicolas Bernardo, de 1 ano, após cirurgia cardíaca bem-sucedida em São Paulo/Foto: Reprodução

Após 30 dias de internação e tratamento, Nicolas está finalmente voltando para casa. Gladson destacou a importância da agilidade no atendimento: “Um minuto salva uma vida e não podemos perder tempo. Gratidão a todos os envolvidos!”, escreveu.

O encontro marcou um momento de alegria e esperança para a família e todos os profissionais que acompanharam o caso, e destaca a importância do trabalho conjunto entre governo, hospitais e famílias na recuperação de crianças em situação delicada de saúde.

