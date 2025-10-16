Unimed Rio Branco é homenageada durante solenidade do Dia do Médico realizada pelo CRM/AC

O Conselho Regional de Medicina (CRM/AC) realizou nesta quinta-feira (16) uma solenidade de comemoração ao Dia do Médico, que será celebrado no próximo dia 18 de outubro. O evento ocorreu na sede do órgão e contou com a participação de diversos profissionais da área e representantes de instituições ligadas à saúde pública e privada do Estado.

Placas de mérito preparadas pelo CRM/AC para homenagear profissionais da medicina/Foto: ContilNetO CRM prestou homenagem a algumas figuras que marcaram presença no evento.

Compuseram o dispositivo de honra o presidente do CRM-AC, Thadeu Moura; o primeiro-secretário do CRM-AC, Alan Areal; o membro do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed/AC), Osvaldo Leal; o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Uni Acre, Arnaldo Thomaz; e o presidente da Unimed Rio Branco, Marcus Vinícius Yomura.

“O CRM reconhece o trabalho dos médicos. O médico é importante, talvez uma das profissões mais gratificantes que possa existir, porque, através dela, a gente estende a mão e pode salvar vidas. E nós temos médicos no nosso conselho completando 55 anos de atividade médica. E por isso estamos fazendo essa homenagem. Não só ao doutor José Furtado Medeiros, que completa 55 anos, mas a todos os médicos que completam 30, 40 e 25 anos de atividade. Esses médicos foram verdadeiros heróis, desbravando a medicina no estado do Acre e contribuindo para tudo o que existe hoje, para o avanço que temos dentro do Estado. Então, o CRM presta sua homenagem a todos esses colegas médicos”, afirmou o presidente do CRM/AC, Thadeu Moura.

Durante a programação, o órgão fez um reconhecimento especial do trabalho realizado pela Unimed no Acre, no fomento à saúde de qualidade e na oferta de profissionais da Medicina altamente qualificados.

“A Unimed é uma medicina cooperativista muito importante para o desenvolvimento da medicina no Acre. Através do sistema de cooperativa, muitos médicos se associaram, e isso traz um desenvolvimento muito grande para toda a população, que pode, além do serviço do SUS, usufruir do serviço privado, através da cooperativa da Unimed”, reforçou.

Ao receber o reconhecimento, o presidente da Unimed Rio Branco, Marcus Vinícius Yomura, agradeceu pela oportunidade e disse que a cooperativa tem um grande compromisso com a valorização da classe médica.

Em toda a capital acreana, quase 300 profissionais da medicina estão prestando serviços pela Unimed.

“É uma satisfação muito grande estar presente. Hoje eu estou representando a Unimed, que é a maior cooperativa do Estado e uma das maiores empresas do Estado. Hoje, nós empregamos, estão sob contrato com a Unimed Rio Branco, entre cooperados e médicos prestadores, mais de 285 médicos. Então, a Unimed hoje tem um papel muito relevante, não só em ofertar serviços médicos, não só em criar postos de trabalho para médicos, mas também em criar condições dignas e adequadas para o exercício da profissão”, concluiu.

Ao final do evento, foram entregues placas de homenagem e mérito a alguns profissionais da Medicina por seus anos de compromisso com a prática médica.

Confira o vídeo e a galeria de fotos: