Uninorte reúne acadêmicos e pesquisadores no 1º Congresso Acreano de Análises Clínicas

O Primeiro Congresso Acreano de Análises Clínicas marcou um avanço significativo na área da saúde e da educação científica no Acre. O evento reuniu profissionais, pesquisadores e acadêmicos em um ambiente de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da integração entre a academia e o serviço público.

Realizado em parceria entre os cursos de Biomedicina e Farmácia do Centro Universitário Uninorte e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Divisão de Organização de Apoio e Diagnóstico, o congresso discutiu temas relevantes sobre diagnóstico laboratorial, controle de qualidade e inovações tecnológicas aplicadas às análises clínicas.

Além das palestras e mesas temáticas, a programação incluiu uma feira de exposição de equipamentos laboratoriais, que permitiu aos participantes conhecer de perto novas tecnologias e soluções voltadas à rotina dos laboratórios. A atividade contou com a presença de laboratórios como Carlos Chagas, Lab Rim e Mais Saúde, que apresentaram demonstrações práticas e equipamentos modernos utilizados no diagnóstico clínico.

A coordenadora da Divisão de Organização de Apoio e Diagnóstico da Sesacre, Aglanair Pascoal, destacou a importância da integração entre o ensino superior e a rede pública de saúde: “Para a Sesacre, é motivo de orgulho participar desta iniciativa que integra o ensino superior à rede pública de saúde. O congresso demonstra nosso compromisso com a qualidade dos serviços laboratoriais e com a formação de profissionais cada vez mais capacitados e engajados na melhoria do diagnóstico clínico no Acre.”

A coordenadora do curso de Farmácia da Uninorte, professora Poliana Castro, também ressaltou o impacto do evento na formação acadêmica e profissional: “Este congresso representa um marco para os cursos da área da saúde, especialmente para a Biomedicina e a Farmácia, que uniram esforços para promover conhecimento, inovação e valorização profissional. Agradecemos a todos os parceiros e participantes que tornaram possível este importante momento de troca e aprendizado.”

Para a coordenadora do curso de Biomedicina, professora Anne Medeiros, o congresso simboliza o resultado de um esforço coletivo em prol do avanço da saúde no estado: “É uma grande satisfação ver o Primeiro Congresso Acreano de Análises Clínicas se concretizar. Este evento é fruto de muito empenho e união entre instituições comprometidas com o avanço da saúde no nosso estado. A Biomedicina tem orgulho de contribuir para a formação científica e para o fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e serviço público.”

O evento consolidou-se como um espaço essencial de valorização da ciência e da prática profissional, reafirmando o compromisso das instituições envolvidas com a formação de profissionais qualificados e com a constante melhoria dos serviços de saúde no Acre.